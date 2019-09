Hamburg

Die zweite und dritte Sperrung der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen finden in den Nächten zum Donnerstag und zum Freitag statt. In diesen beiden Nächten sind Autofahrer in Richtung Hannover allerdings erst ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest betroffen. Freigegeben werden soll die Autobahn jeweils am folgenden Morgen um 5 Uhr. Die Umleitungen sind den Angaben zufolge ausgeschildert.

Auf der A7 staute es sich schon am vergangenen Wochenende

Erst am vergangenen Wochenende hatte eine A7-Sperrung in Richtung Norden für längere Staus in Hamburg gesorgt. Vor und hinter dem fast fertigen Lärmschutztunnel Schnelsen bekam die Autobahn eine neue Decke aus Flüsterasphalt.

Von dpa