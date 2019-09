Die Asphaltierungsarbeiten auf der Autobahn 7 in Hamburg-Schnelsen sind abgeschlossen, die Strecke ist am Montagmorgen wieder freigegeben worden. Am Wochenende kam es zu Staus wegen der Sperrung. Doch die Bauarbeiten gehen weiter: Noch in dieser Woche wird die A7 Richtung Norden dreimal gesperrt.