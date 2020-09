A7 in Hamburg wird wegen Bombenentschärfung gesperrt

Hamburg

Die Autobahn 7 in Hamburg wird wegen der Entschärfung einer Bombe auf einem Teilstück voll gesperrt. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll noch am Dienstagnachmittag entschärft werden, teilte die Hamburger Feuerwehr auf ihrem Twitter-Kanal mit.

Der Sperrradius betrage 300 Meter. Die amerikanische 500-Pfund-Fliegerbombe war am Dienstag bei Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe der A7 gefunden worden. Die Bombe liege in einer Tiefe von neun Metern, sagte Ronald Weiler vom Kampfmittelräumdienst. Sie müsse händisch oder mit einem Schneider entschärft werden.

Von RND/dpa