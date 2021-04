Nach fast vier Wochen im Trockendock in Bremerhaven hat das Hamburger Museumsschiff „Cap San Diego“ wieder an seinem Stammplatz an der Überseebrücke festgemacht. Generalüberholt und mit frischem Schiffs-TÜV kehrte der knapp 160 Meter lange Frachter am Sonnabendmorgen in die Hansestadt zurück.