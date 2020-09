Nach dem Corona-Ausbruch in der Hamburger Bar „Katze“ liegen jetzt weitere Test-Ergebnisse vor. Rund 600 Menschen sind betroffen.

Corona-Ausbruch in Hamburger Bar: 13 neue Fälle bestätigt

Schanzenviertel - Corona-Ausbruch in Hamburger Bar: 13 neue Fälle bestätigt

Schanzenviertel - Corona-Ausbruch in Hamburger Bar: 13 neue Fälle bestätigt