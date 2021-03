Neue Verordnung in Kraft - Corona-Inzidenz in Hamburg wieder über 150 – Tschentscher geht in Quarantäne

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher mahnt zur Vorsicht: die Infektionsdynamik müsse abgebremst werden. Die Corona-Inzidenz in der Hansestadt steigt unterdessen weiter – und der Regierungschef selbst begibt sich vorsichtshalber in häusliche Isolation.