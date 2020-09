Hamburg

Die Tennisfreunde können sich freuen, die Fußballfans schauen wohl weiter in die Röhre: Nach der am Dienstag beschlossenen Anpassung der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus können bei den Hamburg European Open der Tennisprofis, die vom vom 19. bis 27. September am Rothenbaum stattfinden, bis zu 2300 Zuschauer auf die traditionsreiche Anlage.

Für die Spiele der Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli trifft das aber offenbar nicht zu. „Dies ist keine regelhafte Genehmigung von Bundesliga-Veranstaltungen“, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard ( SPD) nach einer Senatssitzung.

Ausschank von Alkohol ist untersagt

Die Genehmigung von mehr als 1000 Zuschauern bei Sportveranstaltungen im Freien ist der neuen Verordnung nach in Einzelfällen künftig möglich, wenn das Event an einem Veranstaltungsort ohne geschlossene Dachkonstruktion mit möglichst mehr als 10.000 festen Sitzplätzen stattfindet, und wenn der Veranstaltungsort über gesicherte Zu- und Abgänge sowie eine unbegrenzte Frischluftzufuhr verfügt. Das trifft sowohl für das Tennis-Stadion als auch für die Fußball-Stadien zu. Der Ausschank von Alkohol ist untersagt.

Der Center Court am Rothenbaum ist gerade modernisiert worden. Quelle: dpa

Der Hamburger SV empfängt zum Saisonauftakt am 18. September den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, der FC St. Pauli trägt sein erstes Heimspiel in der neuen Saison am 27. September gegen den 1. FC Heidenheim aus. Wie Sozialsenatorin Leonhard betonte, müssten die nach der neuen Verordnung zugelassenen Veranstaltungen „von herausragender Bedeutung für Deutschland“ sein. Das trifft auf die Spiele in der 2. Bundesliga anscheinend nicht zu.

Ticketvorverkauf für Tennisturnier startet am Mittwoch

HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein hofft allerdings noch: „Wir betrachten diese neuen Entwicklungen als positives Signal und sind weiter im engen Austausch mit den Behörden, mit der Absicht, möglichst schon zu unserem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf unsere Fans begrüßen zu können“, sagte er.

Auch der Hamburger Sportsenator Andy Grote ( SPD) freute sich: „Das traditionsreiche Tennisturnier am Rothenbaum wird die erste Sportveranstaltung mit einer größeren Zuschauerzahl in Hamburg sein. Ich freue mich, dass wir in diesem Fall über die Grenze von 1000 Besuchern hinausgehen können.“

Auch die Tennis-Turnierdirektorin Sandra Reichel meinte: „Wir bedanken uns für das Vertrauen der Stadt Hamburg in unser umfangreiches Covid-19-Schutzkonzept. Die Gesundheit der Besucher, Spieler und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle.“ Der Ticketvorverkauf startet am Mittwoch.

