Rund 600 Gäste sind vom Corona-Ausbruch in einer Hamburger Bar im Schanzenviertel betroffen. 500 Menschen aus nahezu allen Hamburger Bezirken, die die Bar „Katze“ am 5., 8. oder 9. September besucht hatten, habe man bereits erreicht, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Donnerstag.

Viele seien schon in Quarantäne. Bislang seien sechs Corona-Tests positiv ausgefallen, „darunter auch bei mehreren Beschäftigten der Bar“. Nach etwa 100 Barbesuchern werde noch gesucht. Viele hatten den Angaben zufolge falsche Kontaktdaten hinterlassen.

Das Schild hängt an der Tür zur „Katze“ im Schanzenviertel. Quelle: dpa

Am vergangenen Wochenende seien dem Gesundheitsamt die ersten Fälle aus der „Katze“ bekanntgeworden. Der Betreiber habe die Bar in dem beliebten Szene- und Partyviertel freiwillig geschlossen, sagte Helfrich. Offenbar war er damit einer drohenden Schließung durch das Gesundheitsamt zuvorgekommen.

In zweiwöchige Quarantäne müsse jeder, der als sogenannte „Kontaktperson eins“ eingestuft werde. Da in der Bar infizierte Bedienungen gearbeitet hätten, seien dies alle Gäste, die den Innenraum der „Katze“ an den fraglichen Tagen nach 19.00 Uhr betreten haben. „Ich gehe davon aus, dass der überwiegende Teil als Kontaktperson eins eingestuft wird und in Quarantäne gehen muss“, sagte Helfrich.

Ein Corona-Test werde vom Gesundheitsamt erst dann angeordnet, wenn Symptome auftreten. Die Quarantäne könne auch nicht – wie etwa im Falle von Reiserückkehrern aus Risikogebieten – durch einen negativen Test vorzeitig beendet werden.

