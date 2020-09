Zahlreiche Demonstrationen sind am Wochenende in Hamburg angekündigt – die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Unter anderem treffen Demonstranten, die sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria einsetzen, auf eine Gegenkundgebung der Reichsbürger-Szene.

