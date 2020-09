Deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit in Hamburg

Hamburg

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist trotz Corona-Krise im September überraschend deutlich gesunken. Insgesamt seien 85 591 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet gewesen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Hamburg mit. Das sei im Vergleich zum August ein Rückgang um 4216 oder 4,7 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen den Angaben zufolge jedoch um 20 998 oder 32,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem August um 0,4 Punkte auf 8,0 Prozent. Vor einem Jahr habe die Quote noch bei 6,1 Prozent gelegen.

Zahl der Kurzarbeiter rückläufig

Auch die Zahl der Arbeitnehmer in Kurzarbeit sei rückläufig, erklärte der Chef der Regionaldirektion, Sönke Fock. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März hätten fast 25 000 Betriebe für rund 376 000 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Tatsächlich umgesetzt hätten im Juni die Kurzarbeit gut rund 13 200 Betriebe für knapp 171 500 Beschäftigte. Im Mai seien es noch etwa 16 000 Betriebe mit insgesamt 191 400 Beschäftigten gewesen.

„Zum Ende des Sommers haben wir zwei gegenläufige Entwicklungen im Monatsvergleich“, erklärte Fock. So sei bei Ausländern (minus 5,3 Prozent) und unter 25-Jährigen (minus 8,5 Prozent) die Zahl der Arbeitslosen deutlicher gesunken als bei den übrigen Jobsuchenden (minus 4,7 Prozent).

Mehr Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei im Vergleich zum August um 786 oder 3,6 Prozent gestiegen. Als langzeitarbeitslos gilt jemand, der mehr als zwölf Monate keine berufliche Tätigkeit ausübte oder eine berufliche Qualifizierung besuchen konnte.

Sechs Monate vor Beginn der Corona-Pandemie hatten sich laut Fock 6400 Hamburger arbeitslos gemeldet. Nun - ein halbes Jahr nach der Kontaktsperre - sei die Zahl mit 6425 annähernd gleich hoch. Damit sei bei den Zugängen in die Arbeitslosigkeit fast das Vorjahresniveau erreicht. „Ein gutes Zeichen, denn im April hatten wir noch 10 500 Meldungen, im Mai waren es über 8000, im Juli noch über 7200“, betonte Fock.

Mehr Hamburger in neuen Jobs

Noch besser sehe es bei der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aus. Insgesamt 6971 Frauen und Männer hätten im September einen neuen Job aufgenommen. Das seien 14,5 Prozent mehr als vor einem Jahr, als laut Arbeitsagentur 6089 Hamburger eine neue Stelle antraten.

Insgesamt gab es den Angaben zufolge im Juli hochgerechnet 995 400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Hamburg. Das sei dasselbe Niveau wie vor einem Jahr. „Zum Vormonat verzeichnen wir einen leichten Verlust von 2500 oder 0,3 Prozent“, erklärte Fock.

