Hamburg

Eric Berger vom Verein Hamburg Running hat am 2. Adventssonntag den x-Mass Run in Hamburg gewonnen. Die 5-Kilometer-Runde, die durch das Millerntor-Stadion, um das Heiligengeistfeld und durch Planten un Blomen führte, legte er in 18:16 Minuten zurück.

Zweiter wurde Christoph Deppe ( Hamburg Running/18:28), Rang drei belegte Dennis Mehlfeld (Lübecker SC/18:55).

Schnellste Frau war Ramona Richter ( Norderstedt/21:16) vor Kerstin Schmidt (Kiel/21:39) und Lisa Femerling ( Kaltenkirchen/21:50).

Für die neunte Auflage hatten rund 3500 Teilnehmer gemeldet, von denen viele als Weihnachtsmann, Wichtel, Engel oder Rentier verkleidet unterwegs waren.

Zur Galerie Klicken Sie hier, um die besten Bilder vom X-Mass-Run 2019 in Hamburg zu sehen!

Von RND/dpa