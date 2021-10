​Diebstahl von Lindenbergs Porsche: Angeklagter freigesprochen

Hamburg

Der Diebstahl von Udo Lindenbergs Porsche ist am Mittwoch vor dem Amtsgericht Hamburg-St.-Georg verhandelt worden. Der Angeklagte wurde dabei von diesem Vorwurf freigesprochen.

Der 26-Jährige sei am Mittwoch jedoch wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in drei anderen Fällen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden, teilte die Gerichtspressestelle mit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig (Aktenzeichen: 944 Ls 202/21). Zuvor hatte abendblatt.de berichtet.

Angeklagter bestreitet Diebstahl von Lindenberg-Porsche

Zum Auftakt des Prozesses am 22. September hatte der Angeklagte jede Beteiligung am Diebstahl des Lindenberg-Porsches bestritten, aber über seinen Anwalt eingeräumt, bei den drei anderen Taten dabei gewesen zu sein. Laut Anklage hatte er im Oktober und November 2019 zusammen mit Unbekannten aus Spinden in Hallenbädern Autoschlüssel geklaut und dann drei Autos gestohlen.

Lindenbergs Porsche in Ahrensburg gefunden

Der Sportwagen des Panik-Rockers war am 22. Juni 2020 aus der Tiefgarage des Hotel Atlantic entwendet worden. Wenige Tage später war der Wagen in einer Garage in Ahrensburg in Schleswig-Holstein wiederentdeckt worden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Porsche 911 R, von dem nur 991 Exemplare gebaut wurden. Der Wert des Autos wird aktuell mit rund 600 000 Euro beziffert.

Von RND/dpa