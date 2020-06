Hamburg

Ein Kleinkind ist im Hamburger Stadtteil Schnelsen beinahe in der Badewanne ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe das zweijährige Kind am Donnerstagabend im Beisein seiner Mutter gebadet. Nachdem diese das Badezimmer kurz verlassen habe, sei das Kind bei ihrer Rückkehr bewusstlos gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.

Es musste vom Rettungsdienst reanimiert werden und in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben des Polizeisprechers befindet es sich in einem kritischen Zustand.

Anzeige

Speziellen Schwimmring um den Kopf getragen

Das Kind soll bei dem Vorfall ein speziellen Schwimmring für Kleinkinder um den Kopf getragen haben. Die genauen Hintergründe sollen nun ermittelt werden.

Weitere KN+ Artikel

Von RND/dpa