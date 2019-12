Hamburg

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus sind in der Seehafenstraße im Hamburger Stadtteil Heimfeld mehrere Bewohner verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Um 0.41 Uhr kam der Alarm.

Laut Feuerwehr stellte sich die Rettung dramatisch dar: „Als die ersten Kräfte eintrafen, drang tiefschwarzer Brandrauch aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoss des viergeschossigen Mehrfamilienhauses“, sagte ein Sprecher. „Starke Flammenbildung war sichtbar, mehreren Menschen war der Fluchtweg ins Freie abgeschnitten.“

24.12.2019, Hamburg: Die Feuerwehr ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Bei dem Brand im Hamburger Stadtteil Heimfeld sind mehrere Bewohner verletzt worden. Foto: Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Jonas Walzberg/dpa

Drehleiter im Einsatz – Jungs im Alter von 10, 8 und 2 Jahren gerettet

Die Einsatzkräfte brachten eine Drehleiter in Stellung, um die Menschen aus dem Gebäude zu retten. Vier Erwachsene und drei Kinder, Jungs im Alter von 10, 8 und 2 Jahren, konnten über das Hubrettungsfahrzeug aus akuter Lebensgefahr gerettet werden.

Drei Angriffstrupps drangen unter Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude ein und gingen zur Menschenrettung und Personensuche vor, da unklar war, ob sich weitere Personen im Gefahrenbereich befinden. „Ein Mann konnte so von den Einsatzkräften über den Treppenraum gerettet und in Sicherheit gebracht werden“, so der Sprecher weiter.

Alle acht durch die Feuerwehr Geretteten seien in Rettungswagen versorgt und in Krankenhäuser gebracht worden, da alle Rauchgase und Brandrauch eingeatmet hatten.

24.12.2019, Hamburg: Die Feuerwehr ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Bei dem Brand im Hamburger Stadtteil Heimfeld sind mehrere Bewohner verletzt worden. Foto: Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Jonas Walzberg/dpa

Temperaturen über 1000 Grad

Der Brand in der Wohnung im ersten Obergeschoss sei mit einem C-Rohr gelöscht worden. „Putzabplatzungen in der Wohnung deuten auf Temperaturen von deutlich über 1.000 Grad Celsius hin“, so der Sprecher.

Brandrauch hatte sich im gesamten Gebäude im Treppenraum und in den anderen Wohnungen so weit verteilt, dass das Gebäude für unbewohnbar erklärt werden musste. Weitere 13 Personen, die sich vor Ankunft der Feuerwehr in Sicherheit hatten bringen können, wurden von Notfallsanitätern in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hamburg versorgt und betreut.

Die Unterbringung dieser unverletzt gebliebenen Menschen wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt drei Stunden, die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen.

Lesen Sie auch:

Von RND/dpa