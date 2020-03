Drei neue Corona-Fälle in Hamburg bestätigt

Hamburg

Die drei Betroffenen befänden sich in Isolation, hieß es. Die Gesundheitsämter ermittelten die Kontaktpersonen der Infizierten.

Die Lage in Hamburg habe sich durch die insgesamt nun acht Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nicht verändert. «Nach wie vor gibt es in Hamburg keine Infektionsketten in der Bevölkerung», erklärte die Gesundheitsbehörde.

Von RND/lno