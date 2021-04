Ehemann soll 40-Jährige in Hamburg-Horn getötet haben

Hamburg

Ein 53-Jähriger soll seine 40 Jahre alte Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Hamburg-Horn getötet haben. Bei seiner Festnahme am Mittwochabend habe sich der Mann gewehrt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Todesursache sprachen die Ermittler zunächst nur von «Gewaltanwendung gegen den Hals».

Es seien mehrere Messer sichergestellt worden. Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen der Tat dauerten an, teilte die Polizei weiter mit. Der Deutsche hatte nach Angaben der Polizei selbst ihm nahe stehende Menschen über die Tat informiert, die dann die Beamten alarmierten. Der 53-Jährige sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen.

Von RND/dpa