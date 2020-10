In der Hamburger Bar “ Katze” hat es erneut einen Corona-Fall gegeben. Das berichten “Bild” und die “ Hamburger Morgenpost”. Erst Mitte September waren nach mehr als einem Dutzend Corona-Fällen über 400 Menschen kontaktiert worden, die sich möglicherweise bei einem Besuch in der Bar im beliebten Hamburger Schanzenviertel angesteckt haben könnten.

Wie das Bezirksamt Altona laut “Bild” bestätigt, gebe es 135 Kontaktpersonen, die am 26. September in dem Zeitraum in der Bar gewesen seien und sich nun testen lassen müssten. Fünf seien bereits nachträglich positiv getestet worden. Erneut sei dabei aufgefallen, dass Menschen falsche Namen, Adressen oder Telefonnummern angegeben hätten.

Am Samstagabend seien laut “ Hamburger Morgenpost" bei einer Kontrolle keine Verstöße festgestellt worden, deswegen bleibt die “ Katze” weiter geöffnet. Nach dem Corona-Ausbruch im September hatte die Bar für zwei Wochen schließen müssen.

RND/lob