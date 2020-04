Mit rund 50.000 Euro in der Handtasche ist eine 52 Jahre alte Frau vor einer Bank in Hamburg-Eimsbüttel überfallen worden. Bei dem Geld handelte es sich nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» um Ersparnisse, die die Frau zuvor aus Angst vor einer Insolvenz ihrer Bank in der Corona-Krise abgehoben hatte.