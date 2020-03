Kiel/Hamburg

Tag eins der in der Nachkriegsgeschichte Hamburgs noch nie dagewesenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise: Sämtliche Schulen der Hansestadt sind am Montag unmittelbar nach Ende der März-Ferien vorerst bis Ende des Monats geschlossen worden. Das gilt auch für die Kitas der Stadt. Daneben hat der Senat bereits am Sonntag ein Verbot aller öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen unabhängig von der Teilnehmerzahl angekündigt. Davon sind auch Clubs, Bars, Casinos, Bordelle, Fitnesscenter, Jugend- und Stadtteilzentren sowie alle Sportanlagen betroffen. Unterdessen bestätigte die Gesundheitsbehörde am Montag den ersten Todesfall in Hamburg aufgrund einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

Es handele sich um einen Bewohner einer Seniorenresidenz im Stadtteil Klein Borstel, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. Der Mann sei bereits am Freitag gestorben und man habe nun bei Untersuchungen posthum das Virus festgestellt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Nach dpa-Informationen war der Mann 1944 geboren, zu möglichen Vorerkrankungen war zunächst nichts bekannt. Bis Sonntag wurden in Hamburg 38 neue Infektionen bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen in der Hansestadt auf 196.

Es handelt sich zwar um den ersten Menschen, der im Norden an den Folgen der neuen Covid-19-Krankheit starb, aber nicht um das erste Todesopfer aus Hamburg oder Schleswig-Holstein. Bereits am 8. März war ein 60-jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg an Covid-19 gestorben, allerdings während eines Urlaubs in Ägypten. Der Mann, der bei der Hamburger Feuerwehr gearbeitet hatte, gilt als erster deutscher Corona-Toter.

