Hamburg

Der 31-Jährige wurde am Sonntagnachmittag auf dem Weg nach Spanien identifiziert, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Es stellte sich heraus, dass der Mann wegen schweren Bandendiebstahls in zwölf Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden war.

Der Mann war nach einem Teil der Haftstrafe nach Albanien abgeschoben werden, um den Rest seiner Strafe dort abzusitzen. Da der Mann seine Haft dort aber offenbar nie antrat, muss er nun die restlichen Tage seiner Strafe absitzen.

Von RND/dpa