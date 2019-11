Weil ihre Wohnung wegen eines Feuers dicht verqualmt war, hat sich eine vierköpfige Familie aus Hamburg mit Sprüngen aus dem ersten Stock in Sicherheit gebracht. Eine Passantin habe die beiden Kinder am frühen Montagmorgen in Empfang genommen und der Mutter beim Abstieg vom Balkon geholfen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher in Hamburg.