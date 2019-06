Hamburg Hamburg - Feuerwehr steckt öfters im Stau fest Innerhalb von acht Minuten will die Feuerwehr Hamburg bei einem Wohnungsbrand vor Ort sein, doch das klappt immer seltener. Schuld seien unter anderem Staus und Baustellen in der Stadt.

Nur noch in 62 Prozent der Fälle ist die Feuerwehr Hamburg in acht Minuten am Einsatzort. Quelle: Georg Wendt/dpa