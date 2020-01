Hamburg

Ein Leck in einem Container mit Säurefässern hat am Sonntag einen größeren Einsatz der Hamburger Feuerwehr ausgelöst. Bei einer Routinekontrolle an einem Güterzug im Hafen sei die aus dem Behälter tropfende Säure bemerkt worden, sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger.

Der Behälter sei im Containerterminal Altenwerder vom Waggon genommen und geöffnet worden. Feuerwehrleute in Schutzanzügen überprüften den Angaben zufolge die 71 Fässer des Containers. Undichte Behälter sollten in Überfässer gesetzt werden.

Bei der Flüssigkeit handele es sich um die Chemikalie Aminomethylphosphonsäure, ein Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels Glyphosat, sagte Unger. „Es ist eine hoch ätzende Säure, deshalb konnten wir den Waggon nicht bis morgen stehen lassen.“

Quelle: Bodo Marks/dpa

Von RND/dpa