Hamburg

Der dreitägige Streik der Germanwings-Flugbegleiter hat am Montag am Hamburger Flughafen keine großen Auswirkungen gehabt. «Es ist ganz ruhig», sagte eine Flughafensprecherin am Nachmittag. Der Ausstand, der bis einschließlich Neujahr dauern soll, lässt am Flughafen der Hansestadt mehr als 50 Starts und Landungen ausfallen.

Davon waren 12 am Montag betroffen - hauptsächlich die Verbindung zum Flughafen Köln-Bonn. Die Informationen an die Fluggäste seien frühzeitig rausgegangen, sagte die Sprecherin. Die meisten Fluggäste seien erst gar nicht zum Flughafen gekommen. Sie hätten etwa auf die Bahn umsteigen können.

Es geht um Regelungen zur Teilzeit

Wegen des Streiks fielen am Montag insgesamt rund 60 Flüge der Lufthansa-Gesellschaft Germanwings aus. Besonders der Flughafen Köln/Bonn war betroffen, wie eine Übersicht auf der Internetseite von Eurowings zeigt.

In dem Konflikt hat es bereits bei vier Lufthansa-Töchtern Warnstreiks sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren im November rund 1500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen. Offizieller Streikgrund ist ein Streit der Gewerkschaften mit der Arbeitgeberseite um Regelungen zur Teilzeit.

Von RND/dpa