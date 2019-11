Hamburg

Am zweiten Streiktag des Kabinenpersonals der Lufthansa fallen am Hamburger Flughafen fast alle Flüge der Airline aus. Die 16 Verbindungen nach Frankfurt sind komplett gestrichen, nach München werden wohl nur zwei von 19 geplanten Flügen starten, teilte ein Flughafensprecher am Freitagmorgen mit.

Wie bereits am Donnerstag starteten weder der erste Flug nach Frankfurt um 06.00 Uhr noch der erste Flug nach München um 06.20 Uhr. Da alle 16 Verbindungen von und nach Frankfurt gestrichen sind, bleibt das wichtigste Drehkreuz für europäische Verbindungen und Fernflüge in Deutschland mit dem Flugzeug von Hamburg aus unerreichbar. Wer einen Flug in Frankfurt erreichen muss, sollte mit der Bahn anreisen. Die Lufthansa hat entsprechende Ausweichfahrkarten angeboten.

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo fordert für die rund 21 000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie einen besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse.

Von dpa/RND