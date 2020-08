Am Hamburger Flughafen öffnet am Mittwoch ein kommerzielles Covid-19-Testzentrum. Alle Reiserückkehrer sowie Passagiere, die von Hamburg aus starten, und Bürger aus Hamburg und Umgebung können sich dort testen lassen. Doch der Test ist nicht für jeden kostenfrei.

Neues Corona-Testzentrum öffnet am Flughafen Hamburg

