Fast 110 Jahre ist es her, dass die „ Peking“, die die Werft Blohm und Voss für die Hamburger Reederei Laeisz baute, vom Stapel lief. Sie ist eines der extrem schnellen Segelschiffe, die Seeleute in aller Welt damals bewundernd Flying-P-Liner nennen. Laeisz hat schon lange Schiffe mit Stahlrümpfen bauen lassen, die nicht nur äußerst robust sind, sondern die die Segler auch ordentlich Tempo machen lassen. Die „ Peking“, noch ausgereifter als ihre Vorgänger, geht wie viele andere Laeisz-Schiffe auf Südamerika-Fahrt, holt Salpeter, das als Mineraldünger und zur Sprengstoffherstellung genutzt wird. Auf der Route Europa-Chile sind die Frachtensegler deutlich billiger, häufig auch schneller als Dampfschiffe.

Kurz im Besitz der Siegermächte

Das lukrative Geschäftsmodell findet allerdings mit Beginn des Ersten Weltkriegs ein jähes Ende: 1914 wird die „ Peking“ in Chile interniert, erst sechs Jahre später darf sie nach London segeln. Nach dem Krieg muss Laisz seine gesamte Flotte als Reparationsleistung abgeben. Sein Glück: Die Siegermächte können mit den Tiefseeseglern nicht viel anfangen, und Laeisz hat von der letzten Salpeter-Fahrt noch genügend Geld und kann Schiffe zurückkaufen. So kommt die „ Peking“ 1923 wieder nach Hamburg, holt erneut Salpeter von Chile. Dieses Mal geht das sechs Jahre gut. Bis 1929 die synthetische Salpeterherstellung so weit ist, dass der weite Weg nicht mehr lohnt.

Vom Frachter zum Schulschiff

1932 kauft die Shaftesbury Homes and Arethusa Training Ship Co. mit Sitz in England die „ Peking“, tauft sie auf „Arethusa“ um und lässt sie zum Schulschiff umbauen. Junge Männer, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen, erhalten hier eine seemännische Ausbildung. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, requiriert die Royal Navy den Segler, zwischen 1945 und 1974 ist er wieder Schulschiff. 1974 kauft das South Seaport Museum in New York die „Arethusa“, gibt ihr wieder den Namen „ Peking“. Aber dem Museum fehlt das Geld für nötige Wartungsarbeiten, 2002 werden erste Gespräche über eine Rückführung nach Hamburg geführt.

Der Weg zurück nach Hamburg

Vor 45 Jahren, als die Briten den Segler verkaufen wollen, hat auch Hamburg die Chance, das Schiff nach Hause zu holen. Dem Senat und der Kaufmannschaft ist das aber schlicht zu teuer. Joachim Kaiser, Vorstandsmitglied der Stiftung Hamburg Maritim, hat 25 Jahre später ähnliche Bedenken. Er ist entsetzt, als er 2008 das traurige Wrack in New York untersucht. „Als ich die schweren Schäden sah, war ich kurz davor, die Besichtigung abzubrechen“, heißt es in dem Buch „ Peking“, das jetzt zur Rückkehr des Segelschiffs erschienen ist. Er habe lange mit sich gehadert, aber „irgendwann musste ich mir eingestehen, dass ich in Gedanken schon permanent an diesem maladen Schiff herumreparierte“.

Gelder vom Bund machen es möglich

Das eigentlich ganz und gar unmögliche Projekt erhält kräftigen Rückenwind, als der Bundestag 2015 Gelder für ein Deutsches Hafenmuseum in Hamburg freigibt. Die „ Peking“ soll das Wahrzeichen werden. 26 Millionen Euro werden für ihre Restaurierung eingeplant, am Ende werden es 38 Millionen sein.

Der Sachbuchautor Matthias Gretzschel hat zur Rückkehr der „ Peking“ nicht nur Daten und Fakten über das Schiff und die Reedereifamilie Laeisz zusammengetragen, sondern auch viele kleine Geschichten. Zum Beispiel, dass der Agatha-Christie-Krimi „Mörder ahoi“ mit Margaret Rutherford 1964 auf der „ Peking“ gedreht wurde. Oder dass in New York Straßenlaternen die fehlenden Rahen ersetzten – eine Verlegenheitslösung, die niemandem auffiel.

Prominente Unterstützer setzen sich für die " Peking " ein

Neben Joachim Kaiser kommen in dem Buch auch viele andere zu Wort, die an der Rettung der „ Peking“ beteiligt waren. Zum Beispiel Niklas Pfaff, Projektleiter der Peters Werft. „Ich habe“, schreibt er, „großen Respekt vor den Seeleuten und auch vor denen, die 1911 das Schiff gebaut haben. Das spürte ich zum Beispiel, als wir mit unserem Werftkran eine der viereinhalb Tonnen schweren Rahen hochhievten und in den Mast einhängten. Die Kollegen haben das vor 100 Jahren mit Seilzügen und Muskelkraft gemacht.“

Am Montag soll die „ Peking“ gegen 6.30 Uhr mit dem Morgenhochwasser das Störwerk passieren und gegen 18 Uhr mit dem Abendhochwasser Hamburg erreichen. Pfaff wird auf der letzten Reise der „ Peking“ mit dabei sein. Er sagt: „Wenn wir nach Hamburg einfahren, das ist dann der Moment, an dem wir wohl Glück empfinden und Stolz auf das, was uns gemeinsam gelungen ist.“