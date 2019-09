Hamburg

"Wir sind eine eigenständige Bewegung, aber wir können niemandem daran hindern, bei uns mitzulaufen", sagte die Hamburger Sprecherin Nele Brebeck am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Deren geplante Aktionen seien zeitlich und räumlich von der Fridays for Future-Demonstration am Freitag getrennt. Generell freue sie sich über jede Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel, "immer vorausgesetzt, dass man sich an unsere Regeln hält, und das sind Gewaltfreiheit und Legalität der Aktion".

Warnung des Verfassungsschutzes zurückgewiesen

Der Verfassungsschutz hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass von ihm beobachtete Gruppen wie die "Interventionistische Linke" und die " Antifa Altona Ost" sich am Freitag mit eigenen Blöcken an der Klimastreik-Demo in der Innenstadt beteiligen und anschließend mit Straßenblockaden den Verkehr lahmlegen wollten.

Die Warnung des Verfassungsschutzes, dass Linksextremisten unter dem Deckmantel des Klimaschutzes Anschluss an das bürgerliche Spektrum suchten, "um dieses anschließend zu radikalisieren", wies die Fridays for Future-Aktivistin als unbegründet zurück. "Wir sind vielleicht relativ junge Leute, aber wir sind ziemlich straight."

Von dpa/RND