Zu Ehren von Altbundeskanzler Helmut Schmidt ist am Montag in Hamburg eine Gedenktafel enthüllt worden. Die Patriotische Gesellschaft von 1765 brachte die Tafel für den SPD-Politiker an der Fassade des "Zeit"-Verlagsgebäudes an; Schmidt war mehr als 30 Jahre Mitherausgeber der Wochenzeitung.