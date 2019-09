Wegen Wartungsarbeiten an den beiden neuen Lärmschutztunneln in Hamburg-Stellingen und Schnelsen wird die A7 in dieser Woche an drei Nächten voll gesperrt. Die erste Sperrung zwischen Volkspark und Schnelsen-Nord beginnt am Dienstag um 22 Uhr, wie die Verkehrsbehörde am Montag mitteilte.