An der A7 in Hamburg-Altona werden Autofahrer demnächst riesige Bauarbeiten beobachten können. Auf 2,2 Kilometern soll die Autobahn verbreitert und überdeckelt werden. Der Senator für Verkehr und Mobilitätswende betont die historische Dimension des Projekts.

So könnte es in acht Jahren auch an der A7 bei Altona aussehen: Der Verkehr auf der Autobahn A7 in Hamburg-Schnelsen rollt wieder in beide Richtungen, nachdem die Bauarbeiten des Lärmschutztunnels fertiggestellt wurden. Quelle: picture alliance/dpa