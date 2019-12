Hamburg

Bei Ladungssicherungsarbeiten an einem Containerschiff ist am Freitagmorgen ein Mann im Hamburger Hafen verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 51-Jährige bei den Verladearbeiten auf den Rücken und verletzte sich dabei am Steißbein.

Ein Rettungshubschrauber musste den von den Philippinen stammenden Seemann in ein Krankenhaus bringen, so ein Sprecher der Polizei. Auch die Feuerwehr rückte an.

Von RND/dpa