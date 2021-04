Hamburg

In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen am Donnerstag um 506 gestiegen. Das sind 200 neugemeldete Fälle mehr als am Mittwoch, aber 35 weniger als am Donnerstag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, sank von 134,7 auf 132,8. Vor einer Woche hatte der Wert 163,3 betragen.

Es war bereits der achte Tag mit rückläufiger Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Donnerstag auf anderer Berechnungsgrundlage mit 107,6 an. Allerdings verwies das Institut auch darauf, dass über die Osterfeiertage weniger Tests durchgeführt worden seien, was zu einer geringeren Zahl an nachgewiesenen Neuinfektionen geführt haben dürfte.

Zahl der Intensivpatienten unverändert

Die Zahl der in Hamburg an oder mit Corona gestorbenen Menschen gab das RKI mit 1404 an, 6 mehr als am Vortag. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich laut Gesundheitsbehörde nachgewiesenermaßen 64 332 Hamburger mit Sars-CoV-2 infiziert; 55 200 von ihnen gelten laut RKI inzwischen als genesen.

In den Hamburger Kliniken wurden laut Behörde mit Stand Mittwoch 304 Corona-Patienten behandelt, einer weniger als am Vortag. Mit 102 blieb die Zahl der Intensivpatienten unverändert.

Von RND/dpa