Am Wochenende wird die A7 in Hamburg zwischen den Anschlussstellen Eidelstedt und Volkspark voll gesperrt. Grund ist die vollständigen Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels an der Autobahn in Hamburg-Stellingen. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 22 Uhr dauert bis Montagmorgen.