Die Hamburger Feuerwehr hat am Sonntag bis in die frühen Morgenstunden einen Großbrand in einer Lagerhalle für Kleintierbedarf in Hamburg-Schnelsen bekämpft. Aufgrund des hohen Gebäudeschadens, der durch die starke Hitzentwicklung entstanden sei, bestehe akute Einsturzgefahr, teilte die Feuerwehr am Morgen mit.