Hamburg

Mit dem Verbot des Außer-Haus-Verkaufs von Alkohol in den Hamburger Ausgehvierteln wollen die Bezirke Altona, Mitte und Eimsbüttel an diesem Wochenende die Einhaltung der Corona-Regeln sicherstellen.

Die Einschränkungen beginnen am Freitag wie auch am Samstag und Sonntag jeweils um 20.00 Uhr und gelten bis 6.00 Uhr des Folgetages. Betroffen sind Kioske, Supermärkte, Tankstellen und der sogenannte Gassenverkauf von Alkohol durch Bars oder Lokale auf St. Pauli, in der Schanze und im Bereich Alma-Wartenberg- und Spritzenplatz in Ottensen.

Sollten Verbote nicht ausreichen, könnten weitere Regeln kommen

In den Gaststätten selbst und der Außengastronomie soll es keine Einschränkungen geben. Allein im Bezirk Mitte seien ungefähr 430 Gastronomiebetriebe und 70 Einzelhändler von dem Verbot betroffen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Am Dienstag hatte der Senat den Weg für die bereits angedrohte Einschränkung des Alkoholverkaufs geebnet, nachdem am Wochenende zuvor immer wieder Feiernde gegen die Corona-Regeln an den Party-Hotspots verstoßen hatten.

Sollten auch die nun erlassenen Verkaufsverbote nicht dazu führen, dass die Regeln des Infektionsschutzes eingehalten werden, können weitere Maßnahmen folgen. Laut Altonas Bezirksamtschefin Stefanie von Berg könnten dies beispielsweise „Betretungsverbote“ sein, aber „auch Trinken im öffentlichen Raum außerhalb von Gastronomie grundsätzlich zu verbieten“.

Von RND/dpa