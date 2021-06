Besonders viel Glück hatte ein vier Jahre altes Mädchen am Sonnabend in Hamburg. Das Mädchen übersteht einen Sturz aus neun Metern Höhe mit Schürfwunden.

Mädchen fällt neun Meter in die Tiefe und verletzt sich nur leicht

Fenstersturz Mädchen fällt neun Meter in die Tiefe und verletzt sich nur leicht