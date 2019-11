Ein möglicherweise gefährlicher Mann ist von einem Freigang nicht in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie Ochsenzoll zurückgekehrt. Der 39 Jahre alte mutmaßliche Straftäter sei zuletzt am Tag seines Verschwindens am vergangenen Dienstag im Stadtteil St. Pauli gesehen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.