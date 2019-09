Hamburg

Nach einem tödlichen Familienstreit in Hamburg-Altona ist der mutmaßliche Täter am Dienstag in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Ein Richter habe die vorläufige Unterbringung des 45-Jährigen in der Klinik angeordnet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Bruder und Mutter mit Messer angegriffen

Der Türke soll nach Angaben der Polizei am späten Montagnachmittag seinen 44 Jahre alten Bruder und seine Mutter mit einem Messer angegriffen haben. Der 44-Jährige starb in der Wohnung im Stadtteil Altona-Nord, während die Mutter lebensgefährliche Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach einer Operation sei die 68-Jährige inzwischen außer Lebensgefahr, sagte Staatsanwältin Liddy Oechtering.

Die erste eintreffende Polizeistreife habe den 45-Jährigen unmittelbar vor dem Haus festnehmen können, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Dabei habe er die Waffe noch in der Hand gehalten und erheblichen Widerstand geleistet. Die Beamten hätten Pfefferspray eingesetzt. Rettungskräfte versuchten vergeblich, den 44-Jährigen zu reanimieren.

Hintergründe unklar

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ein.

Von RND/dpa