Das Kind kam nach dem Fenstersturz mit schweren Kopfverletzungen sowie einer Lungenprellung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Freitag in sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Junge in der Schule im Stadtteil Iserbrook auf die Fensterbank, um eines der oberen Fenster für frische Luft zu öffnen.

Dabei bemerkte er wegen eines zugezogenen Vorhangs nicht, dass der untere Teil des Notausgangsfensters schon offen war. Deshalb geriet er ins Straucheln und fiel nach draußen auf die Gehwegplatten.

Zuvor hatte der Radiosender NDR 90,3 berichtet. Das Kriseninterventionsteam des DRK betreute Augenzeugen und Ersthelfer.

Von RND/dpa