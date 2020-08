Hamburg

Dank des couragierten Einsatzes ihres zwölfjährigen Sohnes hat eine siebenköpfige Familie in Hamburg-Hammerbrook einen Wohnungsbrand unverletzt überstanden. Der Junge habe am Samstag seine zwei Jahre alte Schwester aus ihrem Zimmer gerettet und alle übrigen rechtzeitig alarmiert, teilte die Hamburger Feuerwehr mit. Ihr sei der Brand in einem Mehrfamilienhaus im Nagelsweg um 8.30 Uhr gemeldet worden.

Anrufer hätten den Beamten zunächst mitgeteilt, dass die Wohnung im obersten Geschoss des siebenstöckigen Gebäudes in Flammen stehe. Vor Ort hieß es dann, es würden zwei Kinder vermisst. Daraufhin erhöhte die Feuerwehr nach eigener Darstellung die Alarmbereitschaft und zog weitere Einsatzkräfte hinzu. Dann habe sich jedoch glücklicherweise herausgestellt, dass alle Bewohner die Wohnung noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen hatten. Der Zwölfjährige habe auch dafür gesorgt, dass ein Notruf abgesetzt wurde.

Zwischenzeitlich fing ein begrünter Dachbereich Feuer, ein Ausbreiten der Flammen auf benachbarte Wohnungen konnte die Feuerwehr aber verhindern. Der Einsatz dauerte ihr zufolge knapp drei Stunden, wobei insgesamt 45 Kräfte beteiligt gewesen seien. Angaben zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden konnte die Hamburger Polizei zunächst nicht machen.

