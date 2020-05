Wer an Vatertag Lust auf einen etwas anderen Bummel hat, kann das Flair der Reeperbahn daheim im Wohnzimmer erleben. Bars, Geschäfte, Theater: Viele Läden bieten Live-Streams an.

Olivia Jones steht vor der „Olivia Jones Bar“ auf der Hamburger Reeperbahn. Jones und andere Geschäfte des berühmten Stadtteils St. Pauli wollen das Flair der Reeperbahn mithilfe von Facebook in die Wohnzimmer bringen. An Christi Himmelfahrt, von 12.00 Uhr an, können die Besucher - ob männlich oder weiblich - verschiedene kleine Läden auf und abseits der Reeperbahn live erkunden. Quelle: Magdalena Tröndle/dpa/Archivbild