Hamburger Michel feiert Erntedank mit Open-Air-Gottesdienst

Die Erntedank-Predigt auf dem Kirchplatz hält Hauptpastor Alexander Röder. «Der Erntedank-Gottesdienst zählt zu den beliebtesten Gottesdiensten am Michel», sagte er laut Mitteilung. «Wir sind froh, mit dem Konzept des Open-Air-Gottesdienstes auch in Zeiten von Corona vielen Menschen die Möglichkeit zur Teilnahme (...) zu geben.»

Anmeldung war erforderlich

Auf dem Kirchplatz vor der Hauptkirche St. Michaelis dürfe auch gesungen werden. Es gibt 200 Sitzplätze. Für die Teilnahme am Gottesdienst war eine Anmeldung erforderlich.

Ostern fielen viele Gottesdienste aus

Auch Weihnachten soll in diesem Jahr in vielen Gemeinden im Norden mit Gottesdiensten unter freiem Himmel begangen werden. Öffentliche Gottesdienste zu Karfreitag und Ostern, dem wichtigsten Fest des Christentums, waren in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nahezu flächendeckend abgesagt worden. Etliche Gemeinden entschieden sich, Andachten oder Gottesdienste aufzuzeichnen oder live im Netz zu streamen.

Mehr Gottesdienste an Heiligabend – dafür kürzer

An St. Michaelis sollen laut Ankündigung auch Heiligabend und Weihnachten Corona-bedingt anders gefeiert werden, „aber nicht weniger festlich“, wie Hauptpastor Alexander Röder betont. Der Erntedank-Gottesdienst kann auch als eine Art Probelauf dafür angesehen werden. Im Michel feiern normalerweise rund 10.000 Hamburger in fünf Gottesdiensten Heiligabend. Um auch in diesem Jahr möglichst vielen die besondere Atmosphäre an St. Michaelis zu ermöglichen, werden acht Gottesdienste gefeiert, jeweils rund 30 Minuten lang. Das Besondere: Die Gottesdienste werden im Wechsel drinnen und draußen gefeiert. Für den Besuch der Gottesdienste müssen vorab kostenlose Tickets gelöst werden.

