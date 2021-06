Hamburg

Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zum Samstag erneut Feiern von mehreren tausend Menschen im Stadtpark aufgelöst. Zu Spitzenzeiten seien bis 4000 Besucher im Park gewesen, sagte die Polizei am Samstagmorgen. Gegen 23 Uhr am Freitag sei damit begonnen worden, die Menschenansammlungen zu trennen, weil die nach der aktuellen Corona-Verordnung vorgeschriebenen Abstände nicht mehr eingehalten wurden.

Polizisten mit Flaschen beworfen

Dabei wurden die Einsatzkräfte laut Polizei von mehreren Gruppen mit Flaschen, Pyrotechnik und anderen Gegenständen beworfen. Daraufhin habe es fünf Ingewahrsamnahmen und sechs Festnahmen gegeben. Gegen 2 Uhr entspannte sich die Lage.

Drei Polizeibeamte seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der NDR berichtete, dass auch mehrere Feiernde verletzt worden seien. Die Polizei konnte dazu auf Nachfrage keine Angaben machen. Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen hatte es immer wieder Polizeieinsätze gegeben, weil Tausende Menschen im Stadtpark zum Feiern zusammengekommen waren.

Von RND/dpa