Hamburg Statistik - Immer mehr Hamburger haben Migrationshintergrund Als Hafenstadt und Handelsmetropole ist Hamburg seit Jahrhunderten Tor zur Welt. Seit jeher zieht es auch Menschen aus aller Welt in die Hansestadt – momentan immer mehr. Das sind die häufigsten Herkunftsländer.

Hand in Hand tanzen Kinder und Erzieherinnen bei einem Bewegungsspiel in der Turnhalle einer Kita. Bei den unter 18-Jährigen stellen in Hamburg Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund die Mehrheit. Quelle: Christian Charisius/dpa