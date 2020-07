Die krisengebeutelte Kreuzfahrt-Branche versucht mit Kurztrips, sich ein wenig Liquidität zu verschaffen. Die Zukunft der Branche ist ungewiss, so lange der die Corona-Krise unberechenbar bleibt. Aida Cruises will trotz Corona-Fällen unter den Crewmitgliedern an den geplanten Terminen festhalten.