Krieg in der Ukraine - Fridays for Future spricht von 120.000 Demo-Teilnehmern in Hamburg

Weltweit hat die Klimabewegung Fridays for Future zum Protest gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aufgerufen. In Hamburg sind nach Angaben der Organisatoren 120.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die Polizei hatte zuvor eine deutlich kleinere Teilnehmerzahl genannt.