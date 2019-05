Mann in Hamburg vermutlich durch Schuss verletzt

Hamburg Mordkommission ermittelt - Mann in Hamburg vermutlich durch Schuss verletzt In Hamburg-Rahlstedt ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann nach Polizeiangaben vermutlich durch eine Schusswaffe verletzt worden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, sagte eine Polizeisprecherin.

Polizisten stehen schwer bewaffnet an einem Tatort im Stadtteil Rahlstedt. In Hamburg-Rahlstedt ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann laut Polizei vermutlich durch eine Schusswaffe verletzt worden. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa