In Hamburgs Schulen soll nach den Sommerferien eine Maskenpflicht gelten. Schüler sollen künftig außerhalb des Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe ( SPD) am Montag im ARD-„Morgenmagazin“.

Die Pflicht sowie das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln sollen dazu beitragen, dass der Schulbetrieb zunächst wieder normal laufen kann.

In Hamburg enden die Sommerferien an diesem Mittwoch. In Mecklenburg-Vorpommern war die Schule bereits am Montag wieder gestartet. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) hatte am Morgen ebenfalls für eine entsprechende Pflicht außerhalb der Klassenzimmer plädiert.

Mehrere Bundesländer wie Berlin, Bayern und Baden-Württemberg haben bereits angekündigt, im Kampf gegen das Coronavirus eine Maskenpflicht in Schulgebäuden einzuführen. Sie soll jedoch nicht im Unterricht gelten. In anderen Ländern wie Nordrhein-Westfalen ist von freiwilligen Maskengeboten die Rede, oder es liegt - wie in Hessen oder Sachsen - im Ermessen der Schulen.

Schleswig-Holstein : Bildungsministerium empfiehlt Masken im Unterricht

Das Bildungsministerium von Schleswig-Holstein spricht die dringende Empfehlung aus, in den ersten zwei Unterrichtswochen in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Das gilt ausdrücklich auch für den Unterricht. Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 ist der Unterricht von der dringenden Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ausgenommen.“

Für die Laufwege in der Schule, die Pausenräume und den Schulhof gelte auch über diese zwei Wochen hinaus grundsätzlich in allen Jahrgangsstufen die dringende Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, in Schulbussen und öffentlichen Verkehrsmitteln sei das Tragen Pflicht.

