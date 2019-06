Eine 79-Jährige ist bei einem Wohnhausbrand in Hamburg-Bramfeld ums Leben gekommen. Aus bisher unbekannten Gründen hatten Möbel in einer Doppelhaushälfte am Sonnabendabend Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Im Zuge des Löscheinsatzes fanden die Rettungskräfte die leblose Frau im Inneren des Hauses.